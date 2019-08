Lorch: Einbrecher nehmen Tresor mit

Galerie (1 Bild)

Symbolfoto: rz

Auf der Videoaufzeichnung ist zu sehen, wie drei Männer in einen Markt im Lorcher Osten einbrechen. Den Tresor knackten sie nicht an Ort und Stelle — sie nahmen ihn einfach mit.

Sonntag, 18. August 2019

Reinhard Wagenblast

26 Sekunden Lesedauer



3

30

4

30

07172

7315

Unbekannte brachen am Samstagmorgen zwischenundUhr in einen Markt in der Ziegelwaldstraße im Lorcher Osten ein. Die drei Täter fuhren mit einem Kastenwagen auf das Marktgelände, brachen gewaltsam die Glas-​Eingangstüre auf, drangen in den Markt ein und entwendeten einen Tresor mit mehreren hundert Euro Wechselgeld. Sowohl der Eingangbereich als auch der Markt selbst sind videoüberwacht. Die Auswertung der Daten dauert noch an. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Lorch,/​, entgegen.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Lorch ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

340 Aufrufe

4 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 61