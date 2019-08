Normannia Gmünd: 6 : 2 als zusätzliche Motivationsspritze

An diesem Mittwoch ( 18 . 30 Uhr) bereits tritt Fußball-​Verbandsligist 1 . FC Normannia Gmünd gegen den FSV Hollenbach an – und zwar endlich auf dem eigenen Platz.

In der Tat kann sich die bisherige Ausbeute der Normannia sehen lassen. In der ersten Runde glücklich im Elfmeterschießen gegen Bad Boll durchgesetzt, wesentlich souveräner dann beim 4 : 1 -Erfolg gegen Neu-​Ulm und in der Liga hat der FCN nach zwei Spielen bereits vier Punkte auf dem Konto. Wettbewerbsübergreifend somit ungeschlagen gehen die Rothemden in die Partie gegen eine Mannschaft, die in der Verbandsliga stets zu den Favoriten auf die Meisterschaft zählt. Das musste der TSV Berg am vergangenen Spieltag am eigenen Leib erfahren, als er mit 6 : 2 vom Platz gefegt wurde.





Nach nunmehr vier Auswärtspflichtspielen (zweimal Liga, zweimal Pokal) hat die Mannschaft von Holger Traub nun erstmalig in der Saison/​ein Heimspiel im Schwerzer. Der Gegner könnte für Verbandsligaverhältnisse dabei kaum prominenter sein, gastiert doch der FSV Hollenbach beim. „Wir haben die Auswärtsaufgaben von den Ergebnissen her bislang gut gelöst, freuen uns aber natürlich darauf, nun endlich auf dem eigenen Rasen und vor den eigenen Zuschauern antreten zu können“, sagt Traub, der bis auf Fabian Kolb auf seinen kompletten Kader zurückgreifen kann. Glück im Unglück bei Kolb: die Verletzung, die er sich im Pokalspiel beim TSV Neu-​Ulm zugezogen hatte, ist lediglich eine Zerrung. Dennoch wird er noch knapp zwei Wochen pausieren müssen.

