Fairer TV Heuchlingen II: Mit 21 Gelben Karten ins Glück

Galerie (1 Bild)

Foto: Lämmerhirt

Wieder sind die Vereine aus dem Raum Gmünd zahlreich zur Pokalauslosung und der Verleihung des Fairplay-​Preises der Rems-​Zeitung erschienen. Ort des Geschehens war in diesem Jahr das Vereinsheim des TV Straßdorf. Fairstes Team unter 50 ist der TV Heuchlingen mit nur 21 Gelben Karten bei keinem Platzverweis geworden.

Freitag, 02. August 2019

Timo Lämmerhirt

1 Minute 25 Sekunden Lesedauer



Mit dem Gewinn des Fairplay-​Preises einher geht ein Gutschein von der Kreissparkasse für Intersport-​Schoell in Höhe von 750 Euro. Auf den Plätzen zwei bis vier folgten der FC Schechingen II, der TV Weiler und der SV Frickenhofen, die sich über 600 , 400 beziehungsweise 250 Euro in Gutschein-​Form freuen durften. Die Plätze fünf bis neun nahmen noch einen Spielball aus dem Hause Interport Schoell mit nach Hause. Schön vor allem deswegen, weil auf Rang neun der Gastgeber TV Straßdorf rangierte und der Ball so gleich vor Ort bleiben konnte. Heinz Strohmaier, Chef vom Dienst der RZ, hat die Gewinner vorgestellt und diesen Wettbewerb mit dem Satz: „Bei diesem Wettbewerb bekommt man fürs Nichtstun richtig viel Geld“ umschrieben.





Bezirkspokal, 1 . Runde:

TSV Heubach – TV Heuchlingen II

SGM Hohenstadt/​Untergr. – Essingen II

TV Weiler – SG Bettringen II

SV Hussenhofen – Germania Bargau II

TSGV Rechberg – TSV Böbingen II

TSV Ruppertshofen – SV Pfahlbronn

TSV Bartholomä – TV Straßdorf

SF Lorch II – TV Herlikofen

SV Frickenhofen – TSGV Waldstetten II

FC Schechingen – TSV Großdeinbach

SV Göggingen – FC Durlangen II

FC Mögglingen – TSG Hofherrnweiler II

TSV Leinzell – SG Bettringen

TSV Mutlangen – TV Lindach

FC Schechingen II – Germania Bargau

TV Straßdorf II – 1 . FC Eschach

TSV Waldhausen – TSV Heubach II

VfL Iggingen – FC Durlangen

SV Lautern – TSF Gschwend

TSB Gmünd – TV Heuchlingen

FC Spraitbach – TSV Böbingen

SGM Alforf/H´steinenberg – SF Lorch





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Samstagsausgabe der Rems-​Zeitung.



Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

162 Aufrufe

5 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 69