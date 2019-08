FCH gegen den VfB Stuttgart: Nicht nur Konzentration auf die Defensive

Für viele Menschen auf der Ostalb ist es vielleicht das Spiel des Jahres. Der 1 . FC Heidenheim empfängt an diesem Sonntag ( 13 . 30 Uhr) am zweiten Spieltag der 2 . Liga den VfB Stuttgart. Zwar unaussagekräftig am ersten Spieltag, dennoch: Der Erste empfängt den Fünften des Klassements.

Bis auf den am Kreuzband verletzten Maximilian Thiel und Abwehrmann Oliver Hüsing, der eine Entzündung an der Fußsohle hat, kann Schmidt auf seinen gesamten Kader zurückgreifen. Auch der zuletzt an einem Muskelfaserriss laborierende Schlussmann Kevin Müller hat unter der Woche wieder trainiert. Ob er direkt gegen Stuttgart wieder zwischen den Pfosten stehen wird, ließ Schmidt offen. Möglich also, dass Vitus Eicher noch einmal das Tor hüten darf, wie er es schon beim 3 : 1 -Auftakterfolg gegen den VfL Osnabrück gemacht hat.





Den ausführlichen Vorbericht lesen Sie in der Samstagsausgabe der Rems-​Zeitung.



In dieser Konstellation sind sich die beiden Mannschaften noch nie gegenübergestanden, vor allem nicht, als Heidenheim Erster war. Doch das ist nur ein nettes Zahlenspielchen, der FCH empfängt die Mannschaft, die neben dem Hamburger SV wohl die größte Strahlkraft im Fußball-​Unterhaus hat. „ÜberSpieltage ist dereine komplett andere Hausnummer. Auf zwei Spieltage reduziert werden wir versuchen, zu gewinnen. Einerseits werden wir selbstbewusst sein, andererseits aber auch mit Demut kämpferisch dagegen halten“, sagt FCH-​Trainer Frank Schmidt vor diesem Württemberg-​Duell.

