Stadtverwaldung: Bäume in Gmünd

Der Gedanke ist verlockend und einleuchtend: Schattige Bäume können die gefühlte Temperatur um zehn Grad senken. Also: warum nicht mehr Bäume in öffentliche Räume? Auf den Marktplatz beispielsweise.

Freitag, 02. August 2019

Reinhard Wagenblast

Der BUND hat das Thema mit einer Visualisierung einer Lindenreihe in der Längsachse hübsch aufs Tapet gebracht (RZ vom 25 . Juli) und darauf hingewiesen, dass Stadtbäume grüne Klimaanlagen seien, die die Aufenthaltsqualität in der Stadt verbessern. Und in Stuttgart wogt gerade eine Diskussion, ob auf dem dortigen Marktplatz eine Baumreihe gepflanzt werden soll, zwölf Meter hohe Feldahorne mit neun Meter breiten Kronen.





Wie es in Schwäbisch Gmünd mit neuem Stadtgrün aussieht, steht in der RZ vom 2 . August



