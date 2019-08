Vor 40 Jahren: Rems-​Zeitung startet Spendenaktion für DRK-​Flüchtlingsschiff

In Schwäbisch Gmünd wird eifrig über das Flüchtlingsboot-​Mahnmal am Remspark diskutiert. Erstaunlich: Auch vor 40 Jahren beschäftigte das Thema Bootsflüchtlinge die Öffentlichkeit und Politik sehr. Die Rems-​Zeitung und das DRK riefen seinerzeit in Schwäbisch Gmünd sogar zu einer Spendenaktion für ein Flüchtlings– und Rettungsschiff (Bild) auf.

Freitag, 02. August 2019

Heino Schütte

Hintergrund damals: Nach dem Vietnamkrieg entschlossen sich in Todesangst rundMillionen Menschen aus Südvietnam zur Flucht übers oder auch nur aufs Meer. Im Südchinesischen Meer spielte sich eine humanitäre Tragödie riesigen Ausmaßes ab. Deutsche Rettungs– und Hospitalschiffe, darunter die berühmte Cap Anamur von Rupert Neudeck, retteten tausende Menschenleben. Sie wurden nach Deutschland geflogen, wo sie eine neue Heimat fanden. Auch im Ostalbkreis wurden damals Notunterkünfte eingerichtet und „Eingliederungsprogramme“ angekurbelt. Eine Flüchtlingsfamilie von damals hat den Kontakt zur Rems-​Zeitung gesucht, um den Rettern, Helfern und Spendern von damals zu danken. Ausführlicher Bericht über die damaligen Ereignisse mit Bezug zu aktuellen Ereignissen am Samstag in der Rems-​Zeitung.

