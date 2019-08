Große Grube: Baufortgang am Stauferklinikum

Foto: edk

Gut einen Monat nach dem symbolischen Spatenstich ist die Baugrube für den Neubau der Zentralen Notaufnahme am Stauferklinikum ausgehoben.

Dienstag, 20. August 2019

Reinhard Wagenblast

Man liegt im Zeitplan, demnächst

wird die Bodenplatte gegossen. Der Fortgang: Der Hochbau beginnt im Laufe des Septembers, das Richtfest soll im Frühjahr 2020 sein, Fertigstellung des ersten Bauabschnitts im Juni oder Juli 2021 . Erst danach kann man in die folgenden zwei Bauabschnitte einsteigen, sie finden im Bestand des anschließenden Flügels statt. Gesamtfertigstellung soll 2022 sein.





Was am Stauferklinikum geplant ist, steht in der RZ vom 21 . August.



