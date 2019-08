Icotek-​Fußballcamp beim 1 . FC Eschach: Philipp Röhrle sofort heiß begehrt

Foto: Lämmerhirt

Das Icotek-​Fußballcamp von Normannia Gmünds Offensivkraft Felix Bauer, das die Rems-​Zeitung exklusiv präsentiert, ist an diesem Montag an den Start gegangen. 42 Kinder haben Bauer und seine zahlreichen Helfer pünktlich um 9 Uhr auf dem Gelände des 1 . FC Eschach begrüßen dürfen, um im Anschluss in die ereignisreiche Woche zu starten.

Dienstag, 20. August 2019

Timo Lämmerhirt

„Es sind alleKinder da – und alle waren pünktlich, wir konnten gleich loslegen“, freute sich Felix Bauer am Starttag. Es ist die zweite Auflage dieser fünftägigen Fußballveranstaltung – und bereits in diesem Jahr musste Bauer bereits einigen Kindern, die noch gerne teilgenommen hätten, absagen. Da hat er im vergangenen Jahr wohl nicht so viel falsch gemacht.Nach der gemeinsamen Begrüßung ging es für die Kinder direkt in die drei unterschiedlichen Altersgruppen. Bauer selbst und Philipp Röhrle, seines Zeichens Torwart beim Verbandsliga-​Aufsteiger TSG Hofherrnweiler (folglich also auch noch einmal Gegner von Bauer in dieser Saison) haben die Kleinsten unter ihre Fittiche genommen. Zum Start ging es zunächst auf den Soccer-​Court, wo erst einmal nach Herzenslust Fußball gespielt werden konnte. Der Soccer-​Court der Eschacher war schon im vergangenen Jahr der große Renner bei den Kindern. Da mit Röhrle ein Torwart vor Ort ist, steht natürlich auch das Torwarttraining auf dem Programm. Zunächst war noch nicht klar, an welchen Tagen man dieses anbieten wolle, die Nachwuchskicker haben den Trainern diese Entscheidung schließlich abgenommen. „Alleine in unserer Gruppe haben sich über die Hälfte gemeldet, dass sie bei diesem Training dabei sein möchten. Das war schon erstaunlich“, sagte Bauer lachend. Also hat man das Torwarttraining mit Röhrle direkt am Montag mit auf den Tagesplan genommen. Davor aber haben die Kinder erst einmal diverse Kennenlern-​Spiele gemacht, schließlich verbringen sie die ganze Woche im Camp miteinander.

