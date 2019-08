RZ präsentiert: Blick hinter die Kulissen einer Zeitung beim Icotek-​Fußballcamp

Der zweite Tag des Icotek-​Fußballcamps ist natürlich auch im Zeichen des Fußball gestanden, doch hat es auch eine halbstündige Abwechslung gegeben. RZ-​Redakteur Timo Lämmerhirt hat den Kindern erklärt, wie beispielsweise die Texte zu diesem Fußballcamp in Eschach letztlich in die Zeitung gelangen.

Fußball, Fußball, Fußball – theoretisch könnten Felix Bauer und seine Trainerkollegen bei ihrem Fußballcamp einfach drei Bälle auf den Rasen schmeißen und die 42 Teilnehmer würden den ganzen Tag beschäftigt sein. Es sind wirklich richtige Fans dabei, für die sich alles rund ums runde Leder dreht. Schon bevor es am frühen Morgen losgeht, rollen schon die Bälle über den Rasen. Da soll mal einer sagen, die heutige Jugend beschäftige sich nur noch mit Smartphone & Co. An diesem Tag hatte Felix Bauer den Redakteur der Rems-​Zeitung, Timo Lämmerhirt, eingeladen, der Einblicke in sein Berufsfeld gegeben hat – vor allem aber den Kindern versucht hat zu vermitteln, wie solch ein Treffen beim Fußballcamp schließlich in einem Text in der Zeitung mündet. Zunächst aber bedurfte es eines obligatorischen Checks: die Kinder mussten sagen, von welchem Verein sie Fan sind. Borussia Dortmund und Bayern München, die beiden Topklubs in Deutschland, hielten sich in etwa die Waage. Interessant wurde es dann bei den lokalen Profifußballern: Fast alle Hände schnellten in die Höhe beim VfB Stuttgart, inklusive die von Felix Bauer. Doch auch die Resonanz beim 1 . FC Heidenheim war eine große, der Klub scheint sich auch an der Basis Fans dazugewonnen zu haben.





