Schach: Junge Akteure vorn beim Freiluftblitzen

Beim dritten Turnier unter freiem Himmel konnte die ausrichtende Schachgemeinschaft Gmünd 1872 in der Passage der Rems-​Galerie 17 Blitzspieler begrüßen. Das waren zwar weniger als in den beiden Turnieren zuvor, darunter dennoch eine große Zahl starker Spieler. Allen voran Wilhelm Haas (DWZ 2111 ), der für Wernau in der Verbandsliga Süd spielt.

Nach denRunden, die trotz des unsicheren Wetters alle bei angenehmen Temperaturen im Freien gespielt werden konnten, lagen zwei junge Spieler vorn. Arno Reindl () von der heimischen Schachgemeinschaft hatte einen Punkt Vorsprung vor dem Kornwestheimer Marc Schallner (). Dahinter folgten Gerhard Friedrich (), Andreas Klein () und Roland Macho (). Im breiten Mittelfeld lagen viele Blitzer eng beieinander, die für die Gesamtwertung (aus vier Turnieren) eine Rolle spielen werden.Nach den gespielten drei Turnieren hat sich hier Arno Reindl schon einen respektablen Vorsprung vor Andreas Klein, Gerd Bader, Bernhard Sturm und Marc Schallner erarbeitet. Der Kornwestheimer ist wohl der einzige, der Arno Reindl noch nahe kommen könnte – allerdings müsste dieser dann noch beide Schlussturniere spielen, um überhaupt in die Wertung zu gelangen. In den Sonderwertungen liegen momentan Gerhard Friedrich, Wernfried Tannhäuser, Achim Olpp, Lothar Roth und Jork Reindl in ihren Kategorien vorn. Allerdings kann sich in den kommenden beiden Turnieren noch manches ändern.Am kommenden Samstag, dem. August, lädt die ausrichtende Schachgemeinschaft Gmündzum vierten Turnier in die Passage der Rems-​Galerie ein. Hier können auch diejenigen, die bisher noch gezögert haben als Neueinsteiger dabei sein und um den Tagessieg wetteifern. AbUhr kann sich jeder anmelden (oder Voranmeldung bei Turnierleiter Wernfried Tannhäuser) und umUhr wird das vorletzte Turnier der diesjährigen Serie ausgetragen. Informationen dazu gibt es auf der Seite der Schachgemeinschaft:

