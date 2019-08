Duft von Heilpflanzen inmitten der Stadt

Die Düfte des Weleda-​Heilpflanzengartens erleben – das ist im Rahmen der Remstal Gartenschau auch in der Gmünder Innenstadt möglich. Hin und wieder waren Susanne Lutz und Heike Groll in den vergangenen Wochen im Remspark anzutreffen, am Mittwoch hatten sie ihren kleinen Stand vor der Schauorte-​Bühne am Marktplatz aufgebaut.

Allein bei Informationen zu Heilpflanzen und ätherischen Ölen blieb es nicht. Die Interessierten – und das waren jede Menge – durften fühlen, riechen und Cremes und Öle testen. Lutz und Groll brachten den Interessierten die Geheimnisse der Natur näher. Geheimnisse, derer sich meistens nur noch die älteren Generationen bewusst sind. Nur ihnen gelingt es meist auf Anhieb, die Namen all der Pflanzen zu erraten, die Lutz und Groll präsentierten.





Von den Düften der Heilpflanzen inmitten der Stadt berichtet die RZ in der Donnerstagausgabe.



