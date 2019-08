#freibadjump in Heubach bringt den Kindern den Turnsport näher

An diesem Wochenende hat sich etwas im Freibad in Heubach ereignet, was es nicht aller Tage gibt. Zum sogenannten #freibadjump hatte federführend die Turnabteilung des TSV Heubach unter Leitung von Christina Müller eingeladen, um Turnelemente mit dem kühlen Nass zu verbinden.

Mittwoch, 21. August 2019

Timo Lämmerhirt

Was nur für einen Tag geplant war, wurde aufgrund des ungemütlichen Wetters am Samstag kurzerhand auf den Sonntag, der dann satte 30 Grad und Sonne satt zu bieten hatte, ausgedehnt. Der TSV hat bei dieser Veranstaltung eng mit der Stadt Heubach, mit dem Turngau und dem Schwäbischen Turnerbund (STB) zusammengearbeitet. Turngeräte wie das Doppel-​Mini-​Trampolin, Air-​Track oder das Vier-​Feld-​Trampolin wurde am Rande der Becken aufgebaut, um von den anwesenden Jugendlichen ordentlich ausprobiert zu werden. „Wir möchten die Jugendlichen mit solch einer Veranstaltung natürlich ansprechen. Sie sollen sich ein besseres Bild machen können vom Turnsport und was er alles umfasst“, sagt Müller.





Der ausführliche Bericht steht in unserer Mittwochsausgabe der Rems-​Zeitung.



