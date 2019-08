Normannia Gmünd: Bauer-​Kunststück und Ellermanns Taten münden in 1 : 1

Galerie (1 Bild)

Foto: Kessler

In der Fußball-​Verbandsliga hat der 1 . FC Normannia Gmünd am Mittwochabend gegen den mit zwei Siegen in die Liga gestarteten FSV Hollenbach gespielt und sich von diesem 1 : 1 ( 1 : 1 ) getrennt. Dabei durften sich die Normannen bei Kunsttorschütze Felix Bauer und beim starken Schlussmann Yannick Ellermann bedanken, dass es zumindest bei diesem Punkt geblieben ist.

Mittwoch, 21. August 2019

Timo Lämmerhirt

1 Minute 13 Sekunden Lesedauer



Endlich, so dachte wohl so mancher Fan der Gmünder Kicker, fand ein Spiel zuhause statt. Vier Auswärtsspiele hatte man inklusive des Pokals darauf warten müssen. Nach einer gewissen Abtastphase kamen die Gäste wesentlich besser ins Spiel. Marius Uhl bediente in der Mitte Michael Kleinschrodt, der seinen Kopfball eigentlich perfekt platziert hatte, nicht aber mit der Sprungkraft von Yannick Ellermann im Normannia-​Tor gerechnet hatte, der den Ball noch um den Pfosten lenkte ( 8 . Minute). Der FSV machte weiter Druck und wurde dann recht früh belohnt. Nach einer Ecke wurde der Ball zu Manuel Hofmann verlängert, der im Fünfmeterraum mutterseelenallein stand und zum 1 : 0 für die Gäste traf ( 15 .). Nach einem langen Ball aus dem Halbfeld tauchte wieder Kleinschrodt mit einem Flugkopfball auf, damit hatte Ellermann dann aber wenig Probleme ( 20 .). Mit diesen langen Bällen war die FCN –Abwehr recht leicht auszuhebeln. Ein erneuter landete bei Samuel Schmitt, der jedoch den Ball knapp am Pfosten vorbeischoss ( 32 .). Nur zwei Minuten später rauschte eine Flanke in den Gmünder Strafraum, diesmal war Samuel Hack recht frei, kam aber in Rückenlage, so dass der Ball über das Tor flog. Als dann in der 38 . Minute Daniel Stölzel in den Ringkampf mit Kleinschrodt ging, dieser am Ende zu Boden ging, rechneten nicht wenige (Gmünder) Zuschauer mit dem Pfiff des Unparteiischen – die Pfeife aber sollte stumm bleiben.





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Donnerstagsausgabe der Rems-​Zeitung.



Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

165 Aufrufe

4 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 74