RZ präsentiert: Heubacher Profiboxer Kasim Gashi besucht das Icotek-​Fußballcamp in Eschach

„Einige möchten jetzt mit dem Boxen anfangen“, hat Felix bauer bei seinem Icotek-​Fußballcamp auf dem Sportgelände des 1 . FC Eschach lachend gesagt. Der Grund: Der Heubacher Boxer Kasim Gashi hat den Nachwuchskickern einen Besuch abgestattet, das Warmmach-​Programm übernommen und sich den zahlreichen Fragen der Kinder gestellt.

Mittwoch, 21. August 2019

Timo Lämmerhirt

Gashi versammelte die Meute im Kreis um sich und fing direkt an. Die Kinder liefen im Kreis um ihn herum und hörten auf die Kommandos des Boxers, wie beispielsweise „Anfersen“. Wenn es mal zu kunterbunt wurde, dann blies Gashi kräftig in seine Trillerpfeife, die er mitgebracht hatte. Man merkte den Fußballfreunden an, dass sie Spaß bei der Sache hatten, wenngleich es sie augenscheinlich auch ziemlich anstrengte.





Es war schon eine Überraschung als da plötzlich ein sportlich aussehender Mann erschien, mit schwarzem Hoodie, schwarzer Trainingshose und schwarzem Cap, tief ins Gesicht gezogen. Wer mag das sein? Was macht er hier?, schienen die Kinderaugen zu fragen. Der Heubacher Profiboxer Kasim Gashi hat sich dazu bereit erklärt, an einem Tag im Camp vorbeizuschauen, um zum einen einen Einblick in seine Sportart zu geben und zum anderen, um die Kinder mal ordentlich warmzumachen.„So warm waren sie an noch keinem anderen Tag“, freute sich Campleiter Felix Bauer und klopfte einigen seiner Teilnehmer liebevoll auf die Schultern. Mit den Schlagworten „Durst!“ und „Wasser!“ sind die Fußballer vom Rasen desEschach förmlich geschlichen.

