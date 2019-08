Fußball: Essingen fertigt Hofherrnweiler im Derby mit 4 : 1 ab

Galerie (1 Bild)

Grafik: RZ

Mit 4 : 1 hat der TSV Essingen am Mittwochabend im Derby der Fußball-​Verbandsliga gegen die TSG Hofherrnweiler-​Unterrombach gewonnen und damit gleichzeitig seinen ersten Erfolg in der noch jungen Saison gefeiert

Donnerstag, 22. August 2019

Timo Lämmerhirt

52 Sekunden Lesedauer



3

1

Die Mannschaft von Benjamin Bilger wirkte von Beginn an gehemmt und hatte sofort Probleme mit dem Ligakonkurrenten aus Essingen. Die Mannschaft von Trainer Beniamino Molinari dagegen wusste um ihre Situation und wollte eine Derby-​Niederlage unbedingt verhindern. Dennoch hatte die TSG aus der Aalener Weststadt nach einem Freistoß eine große Chance. Doch Jeton Avduli konnte den Ball frei aus kurzer Distanz nicht perfekt auf das Tor bringen. Essingen war griffig und gewann seine Zweikämpfe. Dennoch musste ein Elfmeter die Führung bringen. Nach einer unglücklichen Abwehraktion entschied der Referee Vincent Schöller auf Strafstoß. Diesen versenkte Felix Nierichlo souverän.





Der ausführliche Bericht ist in der Rems-​Zeitung am Donnerstag nachzulesen.



Selten hat man Achim Pfeifer so erlebt. In der Pause des Verbandsliga-​Derbys zwischen seiner TSG Hofherrnweiler-​Unterrombach ließ der Vorsitzende kein gutes Haar an seiner Mannschaft. „Wir waren viel zu ängstlich.“ Da stand es bereitsfür Essingen. Am Ende musste die TSG noch einen weiteren Gegentreffer hinnehmen. Während der TSV Essingen damit ausgerechnet im ersten Ostalb-​Derby in der Fußball-​Verbandsliga einen wichtigen Erfolg feierte, bekam die TSG eine kräftige Euphoriebremse an diesem Mittwochabend in Essingen.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

63 Aufrufe

33 Minuten Online

Flesch-Reading-Score 60