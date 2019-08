Wochenende: Die anderen waren’s

Es soll ein heißes Wochenende werden, das uns bevorsteht. Was unsere Zeitung betrifft, ist es ein normales Wochenende, vollbepackt mit guten Geschichten. Beim Titelthema unserer 16 -​seitigen Wochenende-​Beilage geht es um Verantwortung, die immer weniger gerne übernehmen wollen.

Freitag, 23. August 2019

Heinz Strohmaier

Wenn Paare sich trennen, ist sowieso immer der andere schuld. Wer Menschen misshandelt, gibt nur die Gewalt weiter, die er selbst erfahren hat. Wer klaut, wurde verführt. Will keiner mehr für sich selbst Verantwortung tragen? Fehler zuzugeben, Verantwortung zu übernehmen – das kommt immer mehr aus der Mode. Woran liegt das?

Auf der Seite „Kind+Kegel“ schreibt Felix Gleich über die Waldorfschule(n). Seit seine Tochter die Schule besucht hat, sieht er einige Dinge kritischer als früher.



Unter „Mensch+Technik“ gehen wir der Frage nach, wie man Akkus ohne Kabel laden kann und welche Geräte diese Technik unterstützen.



Schließlich haben wir einen Test gemacht. Die Vorgabe: 200 Euro für zwei Tage in einer europäischen Großstadt samt Anreise, Besichtigungen und Essen. In unserer neuen Serie testen wir, ob das gelingen kann. Unsere Autorin hat es in Triest ausprobiert – und kam sogar mit etwas Geld zurück









