Kinderferienprogramm beim THW

Wie in den vergangenen Jahren bot das Technische Hilfswerk Schwäb. Gmünd im Rahmen des Schülerferienprogramms einen Schnupperkurs an, der die vielfältigen Aufgaben des THW vorstellte und den Kindern Spiel, Spannung und Spaß versprach.

Samstag, 24. August 2019

Gerhard Nesper

THW

Auf dem Gelände desin der Pfeilhalde hatten sich am Samstag dreizehn Jungs und Mädchen zwischen fünf und zehn Jahren eingefunden, wo sie zunächst von der Ortsjugendbeauftragen Jessica Ripberger begrüßt wurden. Dann wurden sie durch die Räumlichkeiten geführt, wo ihnen die Einsatzräume, der Jugend– und Schulungsraum, sowie der Geräteraum und die Werkstatt gezeigt wurden. Was die Kinder bastelten und welche Spiele sie spielten steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

