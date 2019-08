Normannia Gmünd mit erster Saisonpleite

Für den Fußball-​Verbandsligisten 1 . FC Normannia Gmünd hat es am vierten Spieltag die erste Niederlage gegeben. Beim SSV Ehingen-​Süd ist die Mannschaft von Holger Traub mit 1 : 3 ( 0 : 2 ) unterlegen.

FCN

Im Vergleich zum Spiel am Mittwoch gegen den FSV Hollenbach () hat Traub nur auf einer einzigen Position eine Veränderung vorgenommen. Für den Kunsttorschützen Felix Bauer stürmte Anthony Coppola in die erste Elf. Nachdem es bereits zur Pausestand (Semir Telalovic traf doppelt,.,.), probierte es Traub von der Linie. Nach einer Stunde kam Bauer für den defensiven Fabian Kianpour, eine Viertelstunde vor dem Ende noch Florijan Ahmeti für Außenverteidiger Simon Fröhlich. Statt aber noch einmal heranzukommen, machte Ehingen mit dem dritten Treffer alles klar (. Aaron Akhabue). In der Nachspielzeit sorgte Iuri Kortiukov noch für Ergebniskosmetik. Während Ehingen sich mit zehn Punkten aus vier Spiele vorerst im oberen Drittel eingenistet hat, steckt dermit fünf Zählern erst einmal im Mittelfeld fest.

