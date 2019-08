Reportage: Mit dem Jäger auf dem Hochsitz

Fotos: esc

Eine erwartungsvolle Stille liegt über der Lichtung am Waldrand bei Beuren. Der Jäger Thomas Gunst und Edda Eschelbach, Redakteurin der Rems-​Zeitung, sitzen auf dem Hochsitz, der Kanzel, und beobachten die freie Fläche entlang der Bäume. Wir warten darauf, dass Waldbewohner sich zum Abendessen auf die vor uns liegende Wiese aus dem Schutz des Waldes heraustrauen. Unsere Geduld wird belohnt. Noch vor Einbruch der Dämmerung können wir Rehen beim Äsen zuschauen.

Samstag, 24. August 2019

Edda Eschelbach

Als es zu dunkel wird, um die Lichtung weiter zu beobachten, gehen wir in den nah gelegenen Jagdwagen. Der Jagdpächter und Jäger Klaus Röhrle, in dessen Revier Thomas Gunst Jäger ist, stößt zu uns, und ich bekomme einen kleinen Einblick in das, was das Jägerleben ausmacht. Die Samstagsreportage in der Rems-​Zeitung befasst sich am. August mit dem Thema Jagd.

