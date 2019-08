RZ präsentiert: 1 . FC Eschach beim Icotek-​Fußballcamp besser als Real Madrid & Co.

Galerie (3 Bilder)

Fotos: Bauer

Klub-​Weltmeister ist der 1 . FC Eschach, das ist schon mal eine Schlagzeile wert. Bei der Klub-​WM zum Abschluss des Icotek-​Fußballcamps von Felix Bauer haben die Kinder in sechs von Bauer ausgewählten Mannschaften ein Turnier zum Abschluss ausgespielt – und hier siegte Eschach und ließ dabei Real Madrid, den FC Barcelona oder Bayern München hinter sich.

Samstag, 24. August 2019

Timo Lämmerhirt

53 Sekunden Lesedauer



Neben diesen vier Teams traten die Kinder dann auch noch als VfB Stuttgart und als 1 . FC Heidenheim an, die Lokalmatadoren sind ebenfalls sehr beliebt gewesen bei den Kindern des Fußballcamps. Fußball spielen lieben die Kinder, Fußball spielen, wenn es um etwas geht, noch mehr. Interessiert verfolgten die Nachwuchskicker stets, wie die Ergebnisse an die Wand geschrieben wurden und wie das jeweilige Team gerade steht, wie viel Punkte noch geholt werden mussten. Am Ende freuten sich Manuel Gosalitsch, Lukas Kurz, Mika Starijacki, Felix Gaßmann, Philipp Förstner, Max Meyer und Vincent Beck, die nämlich als 1 . FC Eschach angetreten sind. „Wichtiger als der Sieg war uns aber, dass hier die Mannschaften noch einmal bunt gemischt wurden, die Kleineren mit den Größeren zusammengespielt haben und andersherum“, sagte Bauer.





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Samstagsausgabe der Rems-​Zeitung.



Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

108 Aufrufe

1 Stunde Online

Flesch-Reading-Score 66