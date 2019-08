Talk: Werner Hansch im Gesrpräch mit Bibiana Steinhaus und Thorsten Kinhöfer

Sie ist die einzige Frau, die in der Männer-​Bundesliga Spiele leitet: Bibiana Steinhaus. Gestern Abend stellte sie sich im Stadtgarten zusammen mit dem Ex-​Bundesliga-​Schiri Thorsten Kinhöfer den Fragen von Werner Hansch beim Talk der WWG-​Autowelt „Zur Sache“.

Die Veranstaltung hatte die Länge eines Fußballspiels mit Verlängerung und Elfmeterschießen, aber kein Zuschauer hatte vorzeitig den Platz verlassen. In der Serie „Zur Sache“ war der Freitagabend im Remspark ein weiteres, absolutes Highlight, an dem die drei Hauptersonen natürlich den größten Anteil hatten: Bibiana Steinhaus, Thorsten Kinhöfer und Moderator Werner Hansch. Wie der Abend verlief, können Sie am. August in der Rems-​Zeitung nachlesen.

