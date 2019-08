Aloisle-​Fest-​Revival im Bier– und Jagdmuseum

Galerie (8 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Um an das erste Aloisle-​Fest der Engel-​Brauerei vor 50 Jahren zu erinnern, veranstaltete Martin Nuding am Sonntag im Gmünder Bier– und Jagd-​Museum ein „Aloisle-​Bierfest-​Revival“. Im Juni 1969 hatte die Brauerei das Aloisle-​Fest ins Leben gerufen, zu dem erstmals ein spezielles Bier, das Aloisle-​Bier, gebraut worden war.

Sonntag, 25. August 2019

Gerhard Nesper

Als dann die Schließung und im Jahreder Abriss der letzten Brauerei der Stadt erfolgte, war dies nicht nur für Martin Nuding, einem langjährigen Mitarbeiter der Brauerei, ein großer Verlust, sondern auch für die ganze Gmünder Bevölkerung. Deshalb gründete er zusammen mit seiner Frau Ute im urgroßelterlichen Haus auf dem Rehnenhof in den folgenden Jahren das Gmünder Bier– und Jagd-​Museum, in dem u.a. zahlreiche über die Jahre gesammelten Gegenstände, die aus der Brauerei und der Gastwirtschaft gerettet worden waren, ausgestellt sind. Auch das Gmünder Engele, das Markenzeichen der traditionsreichen Engelbrauerei Kübele, konnte im Zuge der Abbrucharbeiten in Sicherheit gebracht werden.Was im Biergarten von Martin Nuding alles los war steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

