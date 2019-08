Gartenexperte Volker Kugel zu Gast auf der Gartenschau

„Woran liegt es, dass Fenchel und Rettich schießen?“, „Was sind das für komische Flecken im Kirschlorbeer?“, „Warum werden meine Tomaten angefressen?“ oder „Wann muss ich mein Gingkobäumchen schneiden?“– diese und viele weitere Fragen beantwortete am Samstag Gartenexperte Volker Kugel bei der Gartensprechstunde auf der Remsparkbühne.

Sonntag, 25. August 2019

Nicole Beuther

„Ein Kügelchen der nach ihm benannten Kugelbahn“, schenkte Oberbürgermeister Richard Arnold dem Gast, der vor den Fachfragen zunächst einmal über die Gartenschau plauderte. Zuerst, so gab er offen zu, war er durchaus skeptisch, ob sich das Remstal neben Heilbronn behaupten könne.







Was Kugel über die Gartenschau denkt und welche Tipps er den Gartenfreunden gab, das steht am Montag in der Rems-​Zeitung. Auch über seinen Besuch bei den Landfrauen berichtet die RZ.



