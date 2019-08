TSGV wieder mit Spektakel, diesmal aber an die Spitze

Galerie (1 Bild)

Foto. Kessler

Der TSGV Waldstetten kann es scheinbar nur mit Spektakel. Nach dem 4 : 3 zum Auftakt gegen den SC Stammheim hat sich die Mannschaft, bei der Marc Scherrenbacher das Kommando für den im Urlaub weilenden Mirko Doll übernommen hat, mit 5 : 2 beim TSV Weilimdorf durchgesetzt und damit gleichzeitig die Tabellenführung der Fußball-​Landesliga übernommen.

Sonntag, 25. August 2019

Timo Lämmerhirt

1 Minute 11 Sekunden Lesedauer



1

5

Zwei Minuten später flankte wiederum Avigliano auf Stürmer Marcel Waibel, der am Sechzehner im Fallen abschloss, doch sein Schuss ging knapp daneben. Erst nach 20 Minuten gab es zwei Chancen der Hausherren durch zwei Distanzschüsse, die sich als harmlos erwiesen. Die Waldstetter waren dadurch erst recht wachgerüttelt worden und dominierten nun das Geschehen. Schmid setzte sich in der 24 . Minute einmal mehr durch und flankte von der Grundlinie scharf in den Fünfmeterraum, jedoch Freund und Feind verfehlten den Ball.



(Text: Hans-​Josef Miller)





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in unserer Montagsausgabe der Rems-​Zeitung.



Das Team startete mit leichten Veränderungen. Kevin Börngen ersetzte Urlauber Ralph Molner und Mario Schmid spielte für Tobias Klotzbücher. Valerio Avigliano fungierte überraschenderweise als rechter Stürmer. Für ihn verteidigte Joshua Szenk hinten links, was der Youngster souverän meisterte.Bei schwülem Wetter legten sich die Gastgeber von Anbeginn sehr ins Zeug, um die schmachvolle-Pokalniederlage auf eigenem Platz gegen Waldstetten vergessen zu machen. Von ihrem Trainer Güney Cömert, der dieses Mal als Abwehrchef nicht selbst fungierte, wurden sie nach vorne gepeitscht, um schon frühzeitig die Löwen zu attackieren und nicht ins Spiel kommen zu lassen. Dennoch konnten die Gäste die ersten Chancen generieren. Nach zehn Minuten setzten sich rechts Valerio Avigliano und Mario Schmid mit einem Doppelpass durch. Schmid zog aus spitzem Winkel zehn Metern vor dem Kasten ab, aber der TSV-​Keeper war auf der Hut und konnte klären.Waldstetten wird wachgerüttelt

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

135 Aufrufe

5 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 66