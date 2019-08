0 : 2 gegen Sandhausen: FCH plan– und ideenlos

In der 2 . Fußball-​Bundesliga hat der 1 . FC Heidenheim am vierten Spieltag den SV Sandhausen empfangen. Der FCH ist dabei jedoch überhaupt nicht in die Partie gekommen und hat dieses Duell folgerichtig nach einem Doppelschlag in der 60 . und 63 . Minute mit 0 : 2 ( 0 : 0 ) verloren.

Von einer gewollten Reaktion war im Spiel des FCH überhaupt nichts zu sehen, Sandhausen stellte die Räume gut zu und suchte sein Heil erst einmal im Kontern. Nach einem solchen wurde es auch erstmals gefährlich. Eine Hereingabe von rechts landete bei Mario Engels, der im Sechzehner recht unbedrängt abschließen durfte, aber verzog ( 4 . Minute). Die erste offensive Aktion der Gastgeber entstand nach einem Pass von Sebastian Griesbeck auf Denis Thomalla. Halb Hereingabe, halb Schuss, sorgte dieser Versuch jedoch nicht für Gefahr ( 16 .). Als Initialzündung für den FCH fungierte dieser Angriff aber nicht. Stattdessen waren es drei Minuten später wieder die Akteure in Schwarz, die erneut durch Engels die Einschussmöglichkeit hatten. Wieder völlig frei, parierte FCH-​Schlussmann Kevin Müller aber problemlos ( 19 .). Der FCH wirkte plan– und ideenlos, spätestens am Sechzehner des Gegners wurde es statisch, fehlten schlichtweg die Anspielstationen.





Nach dem schwachen Auftritt bei Dynamo Dresden () hatte Trainer Frank Schmidt eine Reaktion seiner Spieler in der Partie gegen Sandhausen gefordert. Dafür nahm er drei Veränderungen in seiner Startelf vor. Oliver Hüsing blieb der Innenverteidigung erhalten, dafür müsste Patrick Mainka dem wiedergenesenen Timo Beermann Platz machen. Rausrotiert ist zudem Jonas Föhrenbach, der in Dresden eigentlich noch zu den besseren Spielern zählte und im Sturm musste David Otto weichen und ermöglichte so Stefan Schimmer seinen ersten Startelfeinsatz.

