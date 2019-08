18 . Roßtag und großes Fuhrmannstreffen in Bartholomä

Galerie (12 Bilder)

Fotos: en

Rund 80 Fuhrleute mit über 200 Pferden und die wunderschönen Motivwagen waren wieder der Höhepunkt beim Umzug des Bartholomäer Roßtags. So waren die Straßen beim Umzug der Gespanne dicht gesäumt mit begeisterten Zuschauern.

Montag, 26. August 2019

Nicole Beuther

26 Sekunden Lesedauer



Sechs Albhornbläser unter der Leitung von Dr. Hagen Nowottny eröffneten am Sonntag den Festtag musikalisch um neun Uhr am Wirtsberg. Beim ökumenischen Gottesdienst im gut besuchten Festzelt auf der Marktwiese mit Pfarrer Bernhard Weiß und Pfarrer Tino Hilsenbeck lobte Hilsenbeck in seiner Predigt den Roßtag als ein großes Gemeinschaftsprojekt nicht nur, aber vor allem der Bartholomäer Vereine.





In der Montagausgabe berichtet die RZ ausführlich über den Roßtag.



Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Bartholomä ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

304 Aufrufe

4 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 61