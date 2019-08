Freiluftblitzen: Arno Reindl ist nicht mehr einzuholen

Galerie (1 Bild)

Foto: Tannhäuser

18 Teilnehmer konnte Turnierleiter Wernfried Tannhäuser zum vierten Blitzturnier unter freiem Himmel in der Passage der Rems-​Galerie begrüßen. Das Wetter war für diese Freiluftveranstaltung sehr angenehm, denn das leichte Lüftchen machte die Sommertemperaturen erträglich.

Montag, 26. August 2019

Timo Lämmerhirt

Vier Turniere sind bislang gespielt, deshalb ist der momentane Stand der Gesamtwertung schon recht aussagekräftig. Vorjahressieger Arno Reindl, der wie sein schärfster Konkurrent Marc Schallner wegen der Teilnahme am Württembergischen Schachfestival beim Schlussturnier passen muss, kann kaum mehr eingeholt werden und wird seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen. Die Reihenfolge der Plätze dahinter kann sich noch ändern.





Den ausführlichen Bericht sowie die Ergebnisse lesen Sie in der Dienstagsausgabe der Rems-​Zeitung.



In dem flotten Turnier gab es nach denRunden an der Spitze der Abschlusstabelle die umgekehrte Reihenfolge wie beim Turnier eine Woche zuvor. Der junge Kornwestheimer Marc Schallner () konnte im direkten Vergleich diesmal den Gmünder Arno Reindl () besiegen und holte sich den Turniersieg mit einem halben Punkt Vorsprung. Auf den Plätzen dahinter lagen wieder alle Favoriten, die für vordere Plätze in der Gesamtwertung in Frage kommen. Allen voran Andreas Klein (), Gerhard Friedrich (), Stefan Wolf (), Bernhard Sturm und Gerd Bader (beide). Im breiten Mittelfeld lagen viele Blitzer eng beieinander, die für die Gesamtwertung (aus vier Turnieren) eine Rolle spielen werden.Reindl ist schon durch

