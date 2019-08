Fußball-​Bezirksliga: Bargau schockt Lorch im Derby

Christian Kreutter erzielt das entscheidende 4:3 per direktem Freistoß gegen die SF Lorch Foto: Kessler

In der Fußball-​Bezirksliga hat das Derby zwischen den Sportfreunden und Germania Bargau im Mittelpunkt gestanden – und diese Partie hatte es dann auch wirklich in sich. Die Sportfreunde sind fulminant in die Partie gegangen, aber ein Dreifachwechsel von FCB –Trainer Slobodan Pajic hat die Schwarz-​Weißen wieder zurück in die Spur gebracht.

Montag, 26. August 2019

Timo Lämmerhirt

Das war nun wirklich kein Spiel für schwache Nerven. Dabei hatten sich die Sportfreunde nach dem 1 : 2 bei Aufsteiger Schwabsberg/​Buch einiges vorgenommen und das brachten sie zunächst auch auf den Platz. Binnen sechs Minuten brachten Stefan Weida, Clemens Fladrich und ein Eigentor von Hannes Balle ( 16 ., 19 ., 22 .) die Lorcher komfortabel mit 3 : 0 in Front. Vor allem in der ersten halben Stunde war von den Gästen nichts zu sehen. Das sah auch Bargaus Trainer Slobodan Pajic so und reagierte kompromisslos: drei Wechsel zog er in der 33 . Minute durch, was letztlich die Wende in diesem Spiel bedeuten sollte. Kurz vor diesen drei Wechseln verkürzte Julian Kern per Kopf nach einer Flanke aus dem Halbfeld (Kern gehörte dennoch zu den drei Spielern, die das Feld verlassen mussten) und nur vier Minuten später war es der kurz zuvor eingewechselte Fabian Zischka, der zum 2 : 3 für die Bargauer abschloss. Diese beiden Tore, dazu die drei Wechsel, sorgten dafür, dass die Germania weiter das Tempo bestimmte. So dauerte es nicht lange, bis Semih Ses in einen zu kurz geratenen Rückpass der Lorcher spritzte und den umjubelten Ausgleich markierte ( 49 .).





FV Unterkochen — SG Bettringen 0 : 4 ( 0 : 3 )

TV Neuler — TSV Großdeinbach 6 : 1 ( 4 : 0 )





Die ausführlichen Berichte zur Fußball-​Bezirksliga lesen Sie in der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung.



Dazu hat dieBettringen beim FV Unterkochen locker und leicht gewonnen, der TSV Großdeinbach dagegen erneut haushoch – mit– verloren.

