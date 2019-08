Giuseppe Lepore neuer Geschäftsführer beim Fußball-​Regionalligisten VfR Aalen.

Jetzt ist es Gewissheit: Giuseppe Lepore wird neuer Geschäftsführer beim Fußball-​Regionalligisten VfR Aalen.

Der-​Jährige verfügt über reichlich Erfahrung in der Regionalliga Südwest. Er war für fünf Jahre Geschäftsführer von Wormatia Worms und davor bei Hessen Kassel, außerdem war er Ligasprecher der Regionalliga Südwest. Lepore wird demsofort zur Verfügung stehen. Präsidiumsmitglied Michael Weißkopf: „Wir freuen uns sehr, einen so erfahrenen Mann bei uns begrüßen zu dürfen. Giuseppe Lepore ist ein sehr akribischer Arbeiter, der die Liga durch seine Zeit in Worms und Kassel genau kennt. Er hat uns in den Gesprächen mit einem klaren Konzept für die Zukunft desAalen überzeugt.“ Und auch Giuseppe Lepore freut sich auf die neue Aufgabe: „Ich freue mich sehr, hier in Aalen zu sein und die Gremien, Mitarbeiter, Partner, die Mannschaft, die Fans und den ganzen Verein kennenlernen zu dürfen. Vom Potenzial des Vereins bin ich absolut überzeugt. Es wird eine herausfordernde und spannende Aufgabe, den Neuaufbau mitgestalten zu können.“

