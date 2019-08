RZ-​Sommertour machte Halt in Lorch

Galerie (4 Bilder)

Fotos: nb

Wer mit Gästeführer Manfred Schramm einen Spaziergang durch die Stadt Lorch unternimmt, der begibt sich automatisch auf eine Reise in die Vergangenheit und entdeckt so manches, was bei einem Alltagsbummel durch Lorch nicht gleich ins Auge sticht. Dass sich ein genauerer Blick lohnt, das zeigte sich auch bei der Führung, die am Sonntag im Rahmen der RZ-​Sommertour stattfand.

Montag, 26. August 2019

Nicole Beuther

32 Sekunden Lesedauer



30

2000





Von der Führung berichtet die RZ in der Montagausgabe.



Manfred Schramm hat ihn – den genauen Blick für die Menschen, die einst in Lorch lebten und jene Besucher, die ein– und ausgingen in einer Stadt, die für viele großen Stellenwert hatte. RundBesucher waren am Sonntagnachmittag bei hochsommerlichen Temperaturen zum Treffpunkt am Bahnhof gekommen. Und schon dort hieß es: Eintauchen in die Geschichte Lorchs, dieJahre umfasst.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Lorch ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

224 Aufrufe

5 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 75