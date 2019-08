Pauline Staiber tanzt aufs Treppchen

Vom 13 . bis 17 . August hat in Stuttgart das größte Tanzturnier der Welt, die German Open Championships (GOC), stattgefunden. Austragungsort ist wie immer das Kongresszentrum in der Liederhalle gewesen. Mit dabei ist auch die Bargauerin Pauline Staiber mit ihrem Tanzpartner Christian Holweg gewesen – und das überaus erfolgreich.

Staiber und Holweg tanzten sich in die vierte Runde, waren damit unter den letzten 48 Paaren und belegten den 39 . Platz. Nur zwei weitere deutsche Paare konnten sich bei der starken internationalen Konkurrenz weiter vorne platzieren.







Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 27 . August.



An den fünf Turniertagen wurden rundEinzelturniere der Amateure und Profis ausgetragen, von Latein– und Standardturnieren, Teammatch und Boogie Woogie war eigentlich alles dabei.Die-​jährige Pauline Staiber aus Bargau und ihr Tanzpartner Christian Holweg aus Nürnberg waren für folgende drei Wettbewerbe gemeldet: WDSF Open Youth Latin, World Team Cup Youth und Adults A Latin.Ihr Hauptturnier, das Open Youth Latin, war ihnen besonders wichtig, da es für den-​jährigen Holweg die letzten GOC in der Jugend bedeutete.Staiber war schon am Vortag angereist, um sich in Ruhe auf das Turnier vorbereiten zu können. Der Look muss stimmen, dazu wurde das Kleid speziell designed und geschneidert. Staibers Styling übernahmen professionelle Stylisten, die speziell für die GOC angereist sind.UmUhr ging es dann im Beethoven-​Saal für die rundPaare aus etwaNationen los. Aus organisatorischen Gründen wurden Gruppen mit jeweils zwölf Paaren gebildet.Es wurden folgende Tänze gefordert: Samba, Cha Cha, Rumba, Paso Doble und Jive.Somit dauerte die erste Runde zweieinhalb Stunden, mit gefühlt unendlich langen Wartezeiten. Dann wurde es aber spannend, denn am Ende einer Runde wurden die Ergebnisse der Wertungsrichter nach dem Majoritätsprinzip ausgewertet. Die jeweils besten Paare erreichen die nächste Runde, wobei die Anzahl der Paare nach einem vorgegeben Plan reduziert werden:(Finale).

