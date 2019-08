Dartsport: Underdogs siegen mit Mühe gegen die Over the Tops

Galerie (1 Bild)

Foto: DCU

Wenn man schon dieselbe Heimspielstätte hat, dann bietet es sich natürlich an, dass man das ausgiebig nutzt, um Freundschaftstests zu vereinbaren. So geschehen nun in dieser Woche, als die Bezirksliga-​Darter des DC Underdogs gegen den A-​Kreisligisten DC Over the Tops im Fenschderle in Göggingen angetreten sind.

Mittwoch, 28. August 2019

Timo Lämmerhirt

1 Minute 6 Sekunden Lesedauer



27

12

60

34

36

15

2

0

2

1

Fast im Alleingang dann haben Reupke und Krieger in den Einzeln dafür gesorgt, dass dieser doch überraschend deutliche Erfolg für die Underdogs zustande gekommen ist. Beide gewannen alle ihre sechs Duelle. Reupke hat lediglich ein Leg abgegeben, sich gegen Schubert mit 2 : 1 durchgesetzt.





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Donnerstag.



Die Spieler beider Mannschaften sind freundschaftlich miteinander verbunden, dennoch wurden die Trikots angezogen, um so nah wie möglich den Ernstfall proben zu können, schließlich beginnt in knapp zwei Wochen wieder die Saison.Im Modus sechs gegen sechs (normalerweise treten vier Spieler an) sind die Teams, die beide nicht vollzählig waren, gegeneinander angetreten. Am Ende haben sich die Underdogs mit) durchgesetzt, dabei aber mehr Mühe gehabt, als sie es sich wohl selbst gewünscht hätten. VonEinzelduellen sinderst im Entscheidungsleg entschieden worden.Over the Tops gehen in FührungBevor es in die Einzelpartien ging, sind drei Doppel gespielt worden. Danach sah es für die Over the Tops gut aus: Heiko Schubert und Harald Ziegler siegten gegen Holger Malon und Rolf Sachsenmaier mitund Frank Wahl und Hannes Ehrhardt schlugen Michael Krieger und Timo Lämmerhirt mit. Einzig André Reupke und Marcus Brett konnten in den Doppeln Punkte für die Underdogs sammeln. Sie setzten sich gegen das Vater-​Tochter-​Duo Sylvia Kalina und Norbert Hallamoda durch.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

66 Aufrufe

40 Minuten Online

Flesch-Reading-Score 64