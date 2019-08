Vogt boxt in der Gmünder Großsporthalle

Galerie (1 Bild)

Foto: Vogt

Bevor es für den Heubacher Kasim Gashi am Samstag, 14 . September, in der Großsporthalle in Schwäbisch Gmünd gegen Pavel Semjonov um den Interims-​Weltmeistertitel in der GBU (Global Boxing Union) geht, wird Felicitas Vogt in den Ring steigen. Im Rahmen des Vorprogramms bestreitet die Bargauerin ihren dritten Profikampf und tritt erstmals in ihrer Heimat an.

Mittwoch, 28. August 2019

Alex Vogt

1 Minute 15 Sekunden Lesedauer



14

20

19

14





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 28 . August.



Insgesamt acht Vorkämpfe mit Boxern aus der Region und dem Raum Stuttgart sind am. September abUhr – Einlass ist umUhr – in der Gmünder Großsporthalle vorgesehen. An einem davon wird Felicitas Vogt beteiligt sein. „Das hat sich so angeboten, weil mein Manager Rainer Gottwald diese Veranstaltung mitorganisiert“, erzählt Vogt, wie sich diese Gelegenheit, in der Heimat antreten zu können, ergeben hat.Gegen wen es in ihrem dritten Kampf als noch ungeschlagene Profiboxerin gehen wird, steht indes noch nicht fest. Dies stellt für die Bargauerin aber kein Problem dar. „Ich muss im Vorfeld nicht unbedingt wissen, gegen wen ich boxe. Weil ja so oder so geboxt wird – egal wer kommt“, sagt sie schmunzelnd. Bis wann dann ihre wahrscheinlich ausländische Gegnerin feststeht, kann sie aktuell noch nicht sagen. „Meine vorherigen zwei Profikämpfe sind von meinem Management gut organisiert worden. Deshalb gehe ich fest davon aus, dass auch mein dritter Kampf gut organisiert wird“, zeigt sich Vogt gelassen.Unabhängig von ihrer Gegnerin freut sie sich jedenfalls darauf, am. September in der Gmünder Großsporthalle in den Ring steigen zu können. Schon allein aufgrund der Tatsache, weil mit dem Heubacher Kasim Gashi ein Weltmeisterschaftskampf anstehe, sei es eine außergewöhnliche Veranstaltung. Hinzu kommt nun ihr eigenes erstes Heimspiel. „Das ist super, erstmals sozusagen in meinem Wohnzimmer boxen zu können. Auch damals als Amateurboxerin hatte ich dazu noch nicht die Gelegenheit.“

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

312 Aufrufe

11 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 65