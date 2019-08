JPO auf Rumänienreise

Zwei Wochen lang, zwischen 25 . August und 6 . September, reist die Junge Philharmonie Ostwürttemberg im Rahmen einer Konzerttournee nach Rumänien.

Danach gibt das Ensemble insgesamt noch fünf weitere Konzerte in Rumänien, unter anderem beim Open Air vor der Casa de Cultura im rumänischen Landkreis Satu Mare. Der Auftritt wird gemeinsam mit der dort ansässigen Staatsphilharmonie Dinu Lipatti stattfinden. Ein weiterer Höhepunkt dürfte auch der Abschluss der Konzerttournee mit einem Auftritt in der Millenniumskirche von Temeswar am 3 . September sein.





Zum Konzertauftakt spielte dieam Montag dieser Woche im Szentpétery Zsigmond Cultural Centre and Theatre in Mátészalka, Oberkochens ungarischer Partnerstadt.

