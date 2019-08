Keine Langeweile im Ruhestand

Er arbeitet bei der Gartenschau, ist seit vielen Jahren in der rechtlichen Betreuung tätig und seit zwei Jahren zudem Leihopa. Wenn Ludwig Majohr von seinen Ehrenämtern berichtet, dann riecht es förmlich nach Arbeit. Doch das ist nicht der einzige Eindruck, der nach einem Gespräch mit ihm im Gedächtnis haften bleibt. Über allem steht das Gefühl, dass sich der Rentner pudelwohl fühlt und nur so sprüht vor Lebenslust und Optimismus.

Ab kommende Woche folgt eine neue Tätigkeit – im Berufsausbildungswerk in der Weststadt wird der 72 -​Jährige einer Aufgabe nachkommen, die ihm seit jeher am Herzen liegt: Majohr wird jungen Menschen dabei helfen, den für sie richtigen Beruf zu finden. Sich berufsnah ein Ehrenamt zu suchen ist ein Tipp, den er gerne auch all jenen gibt, die sich im Übergang vom Berufsleben in den Ruhestand befinden und neben jeder Menge Freizeit vor allem eines vor sich sehen: Die große Leere.





Wie Ludwig Majohr seinen Ruhestand gestaltet und damit auch anderen hilft, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



