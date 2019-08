VfR Aalen: Lucas kommt von Rot-​Weiss Essen

Der Fußball-​Regionalligist VfR Aalen hat einen weiteren Neuzugang verpflichtet: Nico Lucas kommt von Rot-​Weiss Essen.

Mittwoch, 28. August 2019

Alex Vogt

VfR

Der-​Jährige absolvierte in der vergangenen SaisonSpiele für Rot-​Weiss Essen in der Regionalliga West und ist insgesamt schonMal für RWE aufgelaufen.–Trainer Roland Seitz: „Nico Lucas zählte in der abgelaufenen Saison zu den Leistungsträgern bei Essen. Er kann defensiv auf verschiedenen Positionen eingesetzt werden und besticht durch seine Kreativität.“

