Normannia Gmünd: Traub verspürt vor Sindelfingen keinen Druck

Mit zwei Pleiten in Serie empfängt Fußball-​Verbandsligist 1 . FC Normannia Gmünd am Samstag ( 15 Uhr) den VfL Sindelfingen, der mit drei Siegen aus vier Partien stark in die Saison gestartet ist.

Diese Pokalpartie beim Landesliga-​Schlusslicht SC Stammheim hatte gesessen. Mit demist deraus dem diesjährigen Wettbewerb sang– und klanglos ausgeschieden. „Der Schock mit dem Schlusspfiff war riesengroß“, gibt Normannias Trainer Holger Traub unumwunden zu. Gmünds Spielleiter Claus-​Jörg Krischke fand an jenem Mittwochabend wesentlich deutlichere Worte: „nicht verbandsligatauglich“ oder „Ball-​Hin-​und-​her-​Geschiebe“ sind nur eine kleine Auswahl des harten Urteils. Damit hat Krischke aber nicht etwa eine vereinsinterne Welle der Entrüstung ausgelöst, im Gegenteil: „Claus hat mit jedem seiner Worte Recht. Mein Co-​Trainer Tobias Dreher ist ein ganz ruhiger Zeitgenosse, war aber diesmal in der Halbzeit und vor allem nach dem Schlusspfiff stinksauer – spätestens da wusste ich, dass hier etwas gehörig falsch gelaufen ist“, blickt Traub zurück. Auf das Wie und Warum aber hat auch er noch keine Antwort. „Warum gewinnt ein Landesligist im Pokal gegen einen Oberligisten? Das kann man nicht erklären. Das ist alles Kopfsache.“

