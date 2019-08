Bei großer Hitze muss viel gegossen werden

Sommerlich heiß ist es immer noch, auch wenn die Tage der rekordverdächtigen Temperaturen erst einmal vorüber sind. Gärtnereien und Betriebe aus dem Landschaftsbau leiden weiter unter der Hitze.

Zu wenig Pflege und falscher Umgang führen schnell dazu, dass Pflanzen aufgrund von Flüssigkeitsmangel austrocknen oder bei zu viel Flüssigkeit an Überwässerung eingehen. „Es ist selbstverständlich, dass an Tagen mit hoher Verdunstung mehr gegossen werden muss. Man sollte es aber auch nicht zu gut meinen“, erklärt Martin Mager, Vorsitzender des Bezirksverbands für Obst– und Gartenbau Schwäbisch Gmünd. Wie sich die Hitze bei jenen auswirkt, die für Pflanzen sorgen müssen, erfahren Sie in der Rems-​Zeitung am. August.

