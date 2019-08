Honkling feiert 50 Jahre Dorfgemeischaft

Die Dorfgemeinschaft Honkling wurde 1969 gegründet. Im Rahmen des jährlichen großen Sommerfestes begann das dreitägige Jubiläumsfest mit einem Festabend am Freitag.

Die Vorsitzende der Dorfgemeinschaft, Elke Kugler, begrüßte eine Menge Gäste zur Jubiläumsfeier im nahezu voll besetzten großen Festzelt, darunter auch die ehemaligen Bürgermeister Kaufmann (Gschwend) und Grau (Unterrot). Das Gründungsmitglied Wilfried Stoll erzählte von der Entwicklung, die das Sommerfest des Vereins – der bei rundEinwohnern stolzeMitglieder hat – von einem Gartenfestbis zum heutigen Sommerfest in einemmalMeter großen Festzelt. Mehr zum Festabend erfahren Sie am. August in der Rems-​Zeitung

