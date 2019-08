„Mythen und Märchen“ am Forstwagen in Böbingen

Galerie (3 Bilder)

Fotos: esc

Unter dem Thema „Märchen und Mythen“ stand die Veranstaltung am Forstwagen am Freitag. An diesem Tag waren die Mitarbeiterinnen des Fachbereichs für Unterbringung und Betreuung vor Ort. Ziel dieses Tages war, die Besucher am Forstwagen im Park am alten Bahndamm einerseits mit Märchen, andererseits mit Fakten zum Thema Flüchtlinge zu unterhalten und aufzuklären.

Samstag, 03. August 2019

Edda Eschelbach

34 Sekunden Lesedauer



3

„Uns ist wichtig, dass wir das Thema, auch wenn es ein erstes ist, mit einer gewissen Leichtigkeit gestalten. Es soll schließlich auch angenommen werden und Interesse wecken“, so Daniel. Eines sei jedoch sicher, betont Daniel: Jeder Flüchtling, der hier in Deutschland Schutz findet, habe seine eigene und bewegende Geschichte. Andrea Daniel stellt klar: „Eine Flucht ist keine Urlaubsreise. Diese Menschen handeln aus einer massiven Notsituation heraus.“ Was zum Thementag am Forstwagen geboten war, können Sie am. August in der Rems-​Zeitung lesen.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Böbingen an der Rems ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

166 Aufrufe

5 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 66