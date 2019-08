Unfall unter Alkoholeinwirkung

Am Freitag gegen 22 . 45 Uhr befuhr ein 36 -​jähriger Opel Fahrer die L 1159 von Straßdorf in Fahrtrichtung Rechberg. Im Kurvenbereich kam er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke.

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rundEuro, an der Leitplanke etwaEuro. Der Fahrer blieb unverletzt, allerdings stand er unter Alkoholeinwirkung und musste sich einer Blutprobe unterziehen. Sein Führerschein wurde einbehalten. Da am Fahrzeug Betriebsstoffe ausliefen, rückte die Feuerwehr Straßdorf mit einem Fahrzeug und neun Einsatzkräften aus.

