1. FC Normannia Gmünd kassiert dritte Pleite innerhalb einer Woche

Fußball-​Verbandsligist 1. FC Normannia Gmünd hat am Samstag sein Heimspiel gegen den VfL Sindelfingen mit 1:2 (1:0) verloren.

Samstag, 31. August 2019

Timo Lämmerhirt

Den Gästen reichte bei diesem Erfolg eine schläfrige Viertelstunde der Normannen Anfang der zweiten Halbzeit, um das Spiel zu drehen. Zweimal Oliver Glotzmann traf für die Gäste, bei beiden Gegentreffern haben die Akteure in den roten Heimtrikots nur freundlich Spalier gestanden (49., 54.). In der ersten Halbzeit hatten die Gmünder das Geschehen eigentlich über weite Strecken im Griff, so konnte Alexander Aschauer nach glänzender Vorarbeit von Felix Bauer auch das verdiente 1:0 erzielen (29.).





Ab der 80. Minute etwa rappelte sich der FCN noch einmal auf, hatte am Ende noch einige Möglichkeiten – und hätte vor allem nach einem vermeintlichen Foulspiel an Bauer gerne einen Elfmeter zugesprochen bekommen (90. +3). „Wir haben heute wieder, wie schon in Ehingen, eine Schiedsrichterentscheidung gegen uns, in der es klar Elfmeter hätte geben müssen. Normalerweise halte ich bei solchen Entscheidungen meine Fresse, aber nachdem es jetzt zweimal hintereinander passiert ist, muss ich auch mal etwas sagen“, ärgerte sich Traub.





Die Stimmen zum Spiel sowie den ausführlichen Spielbericht lesen Sie wie gewohnt in der Rems-​Zeitung am Montag.

