Einbrecher mit Hubschrauber gesucht

Am Freitag kurz nach 23 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge eine männliche Person in der Carl-​Benz-​Straße in Bettringen, wie diese über einen Schuttcontainer auf das Flachdach einer dortigen Firma stieg. Als der Hund des Zeugen zu bellen begann, legte sich die männliche Person flach auf das Dach. Kurz darauf verließ die Person das Dach wieder, nahm einen Rucksack auf und flüchtete zu Fuß in Richtung Barmer Ersatzkasse.