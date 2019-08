Fußballcamp in Herlikofen mit über 100 Teilnehmern

Zum nunmehr 13 . Mal veranstaltet der TV Herlikofen in der kommenden Woche sein bewährtes Fußballcamp. Für über 100 teilnehmende Kinder steht von Montag bis Freitag zum Abschluss der Sommerferien fünf Tage lang der Fußball im Fokus. Die Rems-​Zeitung wird als exklusiver Medienpartner wieder mit von der Partie sein.

In diesem Jahr werden die teilnehmenden Kinder in zehn Gruppen altersgerecht aufgeteilt, um die sich insgesamt 18 Trainer kümmern werden. „Wir haben also für fast alle Gruppen zwei Trainer, die sich verantwortlich zeigen“, erklärt Belstler. Zusätzlich wird durch Jugendleiter Uwe Stütz heuer verstärkt ein Torwarttraining angeboten. Laut Frank Belstler sei das Interesse an einem speziellen Torwarttraining in den vergangenen Jahren besonders groß gewesen. Die Trainingseinheiten beim Camp des TV Herlikofen orientieren sich wieder am Ausbildungskonzept des Deutschen Fußballbundes.





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 31 . August.



Auch die. Auflage des „Schleich-​Fußballcamps“ des TV Herlikofen erfreut sich großer Beliebtheit bei den Nachwuchskickern aus der Region. In diesem Jahr haben sich dafürKinder angemeldet. „Über diese Zahl sind wir besonders stolz“, sagt der für die Organisation zuständige TVH-​Abteilungsleiter Frank Belstler, „da wir seit vielen Jahren überTeilnehmer haben und es uns zeigt, dass das Camp in Herlikofen sehr beliebt ist.“

