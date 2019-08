Handball: Alfdorf/​Lorch siegt 28 : 27

Galerie (2 Bilder)

Fotos: Zimmermann

Die Handballer des TSV Alfdorf/​Lorch haben in der ersten Pokalrunde in der Lorcher Schäfersfeldhalle den Ligakonkurrenten SF Schwaikheim mit 28 : 27 besiegt. Allerdings erst in der Verlängerung.

Samstag, 31. August 2019

Heinz Strohmaier

22 Sekunden Lesedauer



Die Partie war völlig ausgeglichen. Mal lag der eine mit drei Toren vorne, mal der andere. Zur Pause stand es, nachMinuten. In der zehnminütigen Verlängerung konnte sich Lorch/​Alfdorf beimundzweimal absetzen, vergab aber beim Stande vondie Entscheidung und zitterte sich bis zum Schlusspfiff über die Zeit. Ausführlicher Spielbericht am Montag in der Rems-​Zeitung.

