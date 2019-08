Hollywood auf dem Ziegerhof

Galerie (15 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

„Hollywood auf dem Ziegerhof“ war das diesjährige Motto des traditionellen Ziegerhoffestes der Heilig-​Kreuz-​Münstergemeinde auf dem gleichnamigen Gelände bei Reitprechts.

Samstag, 31. August 2019

Gerhard Nesper

21 Sekunden Lesedauer



6

Mit einem vom Küchenteam um Ronny Miehe und Ellen Geiger zubereiteten Mittagessen mit anschließendem Kaffee und Kuchen wurden die zahlreichen Besucher am Samstag Nachmittag auf die Show der Ziegerhofkinder eingestimmt. Nach der Begrüßung durch das Leitungsteam, bestehend aus Luzie Herzig, Simon Ihlenfeld und Thomas Sachsenmaier wurden in den Ziegerhofstudios die Oscars inverschiedenen Kategorien verliehen. Wer die begehrten Preise erhielt, steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

174 Aufrufe

2 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 41