South-​Folk-​Festival in Bartholomä

Galerie (1 Bild)

Foto: nb

Die kleine musikalische Kostprobe, die die Mitglieder des Bordun-​Vereins im Anschluss an das Pressegespräch geben, macht die Frage, warum sie sich entschieden haben, Dudelsack und Drehleier zu spielen, überflüssig. Die Musik, die sie darbieten an diesem lauschigen Sommerabend in Bartholomä, ist die Antwort auf alles.

Samstag, 31. August 2019

Nicole Beuther

31 Sekunden Lesedauer



6

8

200





Was die Besucher alles erwartet beim South-​Folk-​Festival und wie die Mitglieder des Organisationsteams zu ihren Bordun-​Instrumenten gekommen sind, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.

Auch die Antwort darauf, was die Besucher des siebten South-​Folk-​Festival erwartet, das vom. bis. September im Sport– und Bildungszentrum in Bartholomä stattfindet und zu dem bis zuMusiker und Tänzer erwartet werden. Nicht nur Folk– und Bordunmusiker, Tänzer und Instrumentenbauer werden vor Ort sein – eingeladen sind alle, die neugierig sind.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Bartholomä ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

249 Aufrufe

9 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 53