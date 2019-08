Unfallflucht mit drei Promille

Deutlich betrunken befuhr am Freitagabend gegen 20 . 40 Uhr eine 56 -​jährige Skoda-​Fahrerin über Waldstetten nach Rechberg nach Hause. Die genaue Fahrstrecke ist bislang noch unbekannt.

Samstag, 31. August 2019

Heinz Strohmaier

Unterwegs verursachte die-​Jährige mindestens einen Verkehrsunfall, vermutlich sogar mehrere. Zudem wurden vermutlich mehrere entgegenkommende Verkehrsteilnehmer gefährdet. Jedenfalls wurden am Skoda mehrere, teils erhebliche Beschädigungen festgestellt.Die direkte Strecke zwischen Waldstetten und Rechberg wurde zwar von einer Streife überprüft, es konnten jedoch keine entsprechenden Beschädigungen an Fahrzeugen oder auch Warnbaken festgestellt werden.Zeugen oder Geschädigte sollten sich bei der Polizei in Schwäbisch Gmünd, Telefon/​, melden.

