FCH mit Glück und Moral zum Remis gegen den VfB Stuttgart

Bengalos im Stuttgarter Fanblock waren im Derby keine Seltenheit. Foto: Lämmerhirt

Direkt am zweiten Spieltag der 2 . Fußball-​Bundesliga sind der 1 . FC Heidenheim und der VfB Stuttgart im Württemberg-​Derby aufeinander getroffen. Nach einer durchaus ereignisreichen Partie hat es am Ende 2 : 2 gestanden.

Sonntag, 04. August 2019

Timo Lämmerhirt

VfB

Die Stuttgarter übernahmen vom Anpfiff weg die Initiative und schnürten den FCH, der sein Heil in Kontern suchte, hinten ein. Zunächst aber probierte es der VfB mit Distanzversuchen von Pascal Stenzel, Orel Mangala, und zweimal Gonzalo Castro ( 4 ., 21 ., 25 ., 25 .), die jedoch nichts einbrachten. Als dann aber Daniel Didavi von Castro auf links bedient wurde, hatte der FCH Glück. Seine scharfe Hereingabe verfehlten gleich zwei Stuttgarter am zweiten Pfosten ( 27 .). Nur eine Minute später zeichnete sich Kevin Müller, der wieder das FCH-​Tor hütete, bei einem Schuss von Marc-​Oliver Kempf aus. Auf der anderen Site kam Marc Schnatterer am Gästestrafraum relativ frei zum Schuss, stellte Gregor Kobel im VfB –Kasten damit aber vor keine Probleme ( 32 .). In derselben Minute war es wieder Müller, der den Rückstand verhinderte. Im Eins-​gegen-​Eins parierte er gegen Atakan Karazor.







Beim FCH etwas überraschend in der Startelf stand Kolja Pusch, der erst in diesem Sommer nach seiner Leihe von Admira Wacker zurückgekehrt war. Beimstand Mario Gomez derweil nicht in der Startelf, ihn plagten muskuläre Probleme. Auf der Bank nahm er dennoch Platz, kam aber nicht mehr zum Einsatz.

