Normannia erst im Elfmeterschießen weiter

Die erste Runde im WFV –Verbandspokal ist gespielt. Mit „durchwachsenem“ Erfolg für die Vereine aus dem Bezirk Ostwürttemberg. Verbandsligist FC Normannia Gmünd kam beim TSV Bad Boll erst im Elfmeterschießen in die nächste Runde. Der TSV Essingen spielt erst am Mittwoch gegen die Stuttgarter Kickers und der FV Unterkochen am Dienstag gegen den SV Göppingen.

Alle Ergebnisse der Vertreter aus Ostwürttemberg:

Geislingen — Hofherrnweiler 1 : 2

Neu-​Ulm — Dorfmerkingen 2 : 1

Frickenhausen — Waldstetten 1 : 2

Hofherrnweiler II — Bonlanden 1 : 2

Aichwald — Sontheim/​Brenz 1 : 0

Bad Boll — Normannia Gmünd 2 : 5 n.E.



